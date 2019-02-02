شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أثري جديد في تونا الجبل.. والعناني: قريبا سنعلن عن عدة اكتشافات أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة اعتادت في بداية كل عام الإعلان عن كشف اثري جديد العام الماضي كان بالجيزة، مشيرًا إلى أن منطقة تونا الجبل بالمنيا تشهد السبت الكشف الثالث على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث إن أول اكتشاف بعد توقف الحفريات في ٢٠١٠ كان في مايو ٢٠١٧ بالكشف عن جبانة آدمية، وفي فبراير ٢٠١٨ كشف أثري بمنطقة الغريبة، واليوم جبانة بمنطقة تونا الجبل.

وبحسب بيان، أكد «عناني» في كلمه خلال إعلان الكشف الاثري بالمنيا، أنه سيجري قريبًا الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة ببعض المناطق في مصر.

وقال «عنان» إن اكتشاف المنيا عبارة عن جبانة أثرية تضم مجموعه من التوابيت الحجرية بها٤٠ مومياء منها ١٠ مومياوات للأطفال والباقي لكبار من الرجال والسيدات، وقدم الشكر لفريق البحث من جامعة المنيا والأثريين.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، وجود تنسيق مع وزارة الإثارة وقدمت التهنئة بالاكتشاف الأثري التي تعطي قوه لمناطق السياحة في مصر، وأشادت بحضور ممثلي الدولة من السفراء والدبلوماسيين لإلقاء الصوء على الحدث وإلقاء الضوء على السياحة، وقالت إن ذلك يدعم المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ اللواء قاسم حسين، أن الكشف يعتبر رسالة واضحة بما تتمتع به محافظة المنيا من أمن وأمان وأن الإنجاز يضاف إلى ملف الآثار بالمنيا، وقال: «نسعى للانتهاء من المتحف الآتوني لكون المنيا ثالث محافظات الجمهورية من حيث امتلاك الآثار».

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، و13 سفيرا لدول عربية وأوربيه، أجروا مساء الجمعة زيارة للمناطق الأثرية بالمنيا، ومنها تونا الجبل، وتل العمارنة بملوي، ومنطقة بني حسن بأبوقرقاص، في إطار زيارتهم للمحافظة، للمشاركة في إعلان الكشف الأثري.

وذكر «وزيري»، أن الزيارة كشفت للزائرين تاريخ الفراعنة من خلال النقوش على الحوائط التي تؤكدا وجود ألعاب الهوكي، والمصارعة، والعلاج الطبيعي لدي المصريين منذ آلاف السنين.

وكشف «وزيري» قيام وزارة الآثار بتنظيم 30 بعثة خلال عامي 2017-2018، بمحافظات الجمهورية مما كان له صدي كبير جدا في العالم، وتأثيره الإيجابي على حركه السياحة، مؤكدًا أن الكشف الأثري الذي سيعلن عنه بمنطقة تونا الجبل بملوي غدا السبت عبارة عن مقبرة جميله تضم العديد من القطع والمومياوات الأثرية القديمة.