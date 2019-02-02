شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة وهي مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم بإجمالي تكلفة (٨٦.٥ مليون يورو + ٨٤٦ مليون جنيه) أي ما يعادل ١٥٥ مليون يورو، وكذلك تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم بتكلفة ٧٠ مليون يورو، و٣١٠ مليون جنيه بما يعادل ١٤٢ مليون دولار.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

في بداية الاجتماع، أكد «عرفات» أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

وخلال الاجتماع، قدمت الشركة عرضا تقديميا للموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط القاهرة/ الإسكندرية، حيث تم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وإيتاي البارود للخدمة وسيتم إدخال أبراج برج كفر الزيات خلال الشهر القادم ويتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعا.

كما ناقش الوزير الموقف التنفيذي لخط أسيوط نجع/حمادي والذي يشمل ١٧ برج رئيسي و٣ أبراج ثانوية وعدد ٧٢ مزلقان، حيث وجه الوزير بقيام استشاري المشروع بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية والشركة المنفذة بإعداد برنامج زمني معدل وتصحيحي للانتهاء من كافة المشروعات قبل 30 يونيو 2020.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عدد من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال ١١٠٠ كم وتشمل تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة /الإسكندرية، وخط بني سويف / أسيوط، وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق_ أبوكبير، وخط أسيوط/نجع حمادى، وخط نجع حمادى/الأقصر، بالإضافة إلى خط طنطا /المنصورة /دمياط ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات ١٢.٦ مليار جنيه.