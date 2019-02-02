شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على نائب الوزير السابقة: ليست لك أي صفة رسمية حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وزارة الصحة والسكان، عن أسفها للتصريحات المغلوطة التي أدلت بها الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مؤخرا عن المجلس القومي للسكان، الذي كانت مسؤولة عنه كنائب لوزير الصحة للسكان في 2015.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، السبت، إلى أن «شوقي» ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال إيميل غير رسمي بمسمى «إعلام الدكتور مايسة شوقي»، تنتقد في بيان أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجرائها حوارًا بجريدة الجمهورية بتاريخ 1 فبراير 2019، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان، موضحًا أنه لا يوجد أي نواب لوزيرة الصحة والسكان حاليًا سوى الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشؤون الدواء، كما أنها أصبحت حاليًا ليست لها أي صفة رسمية للتحدث عن المجلس، وغير مطلعة بشكل رسمي على الخطط التي ينفذها المجلس.

واستنكر «مجاهد» تصريحاتها بأن المجلس لم ينجز أي مهام سكانية في المحافظات بالإضافة إلى توقف خطط المتابعة والتقييم، وذلك بعد أن تركت مسؤولية المجلس على حد قولها، مؤكدا أن المجلس من خلال فروعه بالمحافظات يقوم بخطط للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بعد إجراء دراسة حديثة أظهرت أن هناك عدد من النقاط أطلق عليها المجلس «النقاط الحمراء» والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة، وهو ما يقوم عليه المجلس حاليًا، فضلا عن الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية للحد من الزيادة السكانية على غرار «100 مليون صحة»، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، خلال ترأسها المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله.

واستنكر مجددا تصريحاتها غير الصحيحة التي قال إنها جاءت عكس توجيهات القيادة السياسية في ملف أصبح هو الأخطر أمام الحكومة حاليًا، حيث باتت الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التي تشهدها البلاد، معربا عن أسفه من تصريحها الصادم بأن هناك غيابا تنسيقيا تاما بين الوزارات للتعاون في نجاح خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات في جميع الوزارات والجهات المعنية، حيث تعمل جميعها في تناغم تام لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن تصريحها عن المجتمع المدني بأن دوره هامشي جدا ولا يتعدى الـ0.4% في قضايا السكان وتنظيم الأسرة، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في جميع المبادرات الصحية والسكانية والتي يشهد نجاحها المجتمع المصري.

ونوه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجميع المنابر الإعلامية، كانوا وسيظلوا شركاء مع الوزارة في إلقاء الضوء على جميع فعاليات وزارة الصحة والسكان، والمبادرات الرئاسية الهامة التي تنفذها الوزارة، عكس ما أدلت به «شوقي» بأن محور الإعلام غير فاعل.

وأكد أن الدكتورة مايسة شوقي، مسؤولة عن تصريحاتها أمام الرأي العام، وأن الوزارة ليست لها أي صله بهذه التصريحات المغلوطة، والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والنيل من عزيمة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

ونفى صلت الوزارة بالبيانات الإعلامية الصادرة من هذا الإيميل [email protected]‏، مؤكدا أن أي معلومات أو بيانات رسمية تصدر عن المجلس القومي للسكان من خلال الإيميل الرسمي لوزارة الصحة والسكان وهو [email protected]، حرصا على عدم نشر أي معلومات مغلوطة، وغير صحيحة.