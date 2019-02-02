شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: منح دراسية مقدمة من حكومة موريشيوس (مواعيد التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من حكومة موريشيوس.

وأشار التقرير إلى تقديم وزارة التعليم والموارد البشرية والبحث العلمى بجمهورية موريشيوس عدد من المنح الدراسية لعام 2019 للحصول على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأضاف التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 18 فبراير القادم للدراسة التي تبدأ في مارس 2019، وآخر موعد للتقدم هو 15 أبريل القادم للدراسة التي تبدأ في أغسطس 2019، وتصل مدة المنحة إلى 3 سنوات للحصول على درجة الدبلوم، وأربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وعامين للحصول على الماجستير، وثلاث سنوات للحصول على الدكتوراه.

وذكر التقرير أن قيمة المنحة تبلغ 12500 روبى موريشيوس كبدل إعاشة، فيما لا تتحمل الإدارة المركزية للبعثات أية نفقات عن هذه المنح.