شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركة العاصمة الإدارية الجديدة يتوجه إلى النمسا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه، السبت، وفد من شركة العاصمة الإدارية الجديدة يضم رئيس القطاع العقاري، والمتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية، إلى كل من النمسا وفرنسا.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، إن الغرض من الزيارة التواصل مع الجالية المصرية بالخارج ووسائل الإعلام العالمية للتعريف بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومجهودات الدولة المصرية في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تليق بالمواطن المصري في ظل القيادة السياسية الحالية التي تسعي للأفضل لكل المصريين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها شركة العاصمة الإدارية للتعريف بالمشروع والتواصل مع جميع المواطنين المصريين بالداخل والخارج.