شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن كشف أثري جديد بحضور وزيري الآثار والسياحة بتونا الجبل في احتفالية كبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار، السبت، احتفالية كبرى بمنطقة تونا الجبل للإعلان عن خبيئة المومياوات التي تم اكتشافها خلال الموسم الثاني لأعمال الحفائر والتنقيب التي استمرت لمدة شهرين متتاليين.

حضر الاحتفالية التي سبقها عقد مؤتمر صحفي، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور وجدي رمضان رئيس البعثة الأثرية، وأعضاء البعثتين من جامعة المنيا والآثار.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، خلال كلمته، إن «جامعة المنيا تسير وفق استرتيجية مفادها الحفاظ على التراث الإنساني والحضارة المصرية العريقة بما تمتلكه من مقومات بشرية تستطيع الإسهام في نهضة مصر وتقدمها، وأنها بهذا الحدث تُكمل مسيرة أدوارها تجاه وطننا المعطاء»، مؤكدًا أن جامعة المنيا لا تقتصر في رؤيتها ورسالتها على العملية التعليمية والبحث العلمي ولكنها تؤدي أدوراها المنوطة بها داخل وخارج أسوراها.

وثمّن «عبدالنبي» مجهودات أعضاء البعثة الأثرية ومركز الدراسات والبحوث الأثرية بجامعة المنيا وكذلك أعضاء بعثة الحفائر بوزاة الأثار، لما بذلوه من أعمال حفائر واكتشافات في منطقة ستلعب دورًا كبيرًا في الترويج للثقافة والحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بدور مركز البحوث والدراسات الأثرية بالجامعة الذي يبذل قائميه طاقاتهم سعيًا منهم لنشر ثقافة الوعي الأثري والحضاري بين الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وعقب الاحتفالية، قام وزيري السياحة والآثار ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة بالنزول إلى جبانة تونا الجبل لتفقد ما تم اكتشافه بالجبانة، التي أسفرت أعمال الحفائر بها عن اكتشاف خبيئة مومياوات تحتوي على العديد من المومياوات بكامل حالتها، ومومياوات كاملة بالزخارف والنقوش لم يُصبها أي تلف، وذلك أثناء عمل بعثة الحفائر الخاصة لجامعة المنيا بالمسح الاثري للمكان بالاشتراك مع وزارة الىثار بعد تحديدها نقاط عمل بمساحة 400 متر تم تقسيمها إلى مربعات، حيث لاحظ فريق العمل هبوط في منسوبي الرمال في أحد المربعات بمنطقة العمل مما قادهم إلى البدء من هذه النقطة وأسفر رفع الرمال عن اكتشاف بئر على عمق 8 أمتار عثر بداخله على تابوتين من الفخار في حالة سليمة وتابوت من الحجر الجيري وآخر من الخشب، وبعض الأواني الفخارية وبعض الاوستبراكات.

وأثناء استكمال رفع الرمال بهذا البئر والذي أخذ مسمى A، لاحظ أحد أفراد البعثة هبوط رملي في المنطقة المجاورة لهذا البئر من الناحية الجنوبية وقام أعضاء البعثة بمساعدة العمالة برفع الرمال وتم اكتشاف بئر على عمق 8 متر عثر بداخله على مجموعة من المومياوات في حالة جيدة جدا وتضم بعضها نقوش كتابية باللغة المصرية القديمة«الديموطيقية» و«اليونانية»، كما تم العثور على قطع من الكرتوناج وعلى آواني فخارية للعجن، وتوابيت حجرية وفخارية نادرة وبرديات، وتم العمل في هذا البئر في جميع المحاور بمساحات طولية وعرضية والذي أخذ رقم B، كما توصل فريق العمل بأنه يوجد أسفل هذا البئر عدة آبار آخرى أخذت أرقام c1 وc2،عثر بداخلها على قطعة من الكرتوناج وأواني تقديم ومومياوات وتوابيت فخارية على شكل أسماك، ومومياوات أطفال وحيوانات نادرة وفي حالة جيدة جدًا.