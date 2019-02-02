شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: لسنا وحدنا فى مواجهة التطرف والشيخ زايد لم يكن شخصا عاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، خلال زيارته مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم السبت، بحضور رئيس جامعة الازهر، الدكتور محمد المحرصاوى، ووزير الاوقاف الأسبق عبد الفضيل القوصى، إن الشيخ زايد لم يكن شخصا عاديا ودعونى اترحم عليه فقد اختطف منا ونحن نلهو، لنصحو على فترة عصيبة وجدنا من أساءوا للدين وأقاموا فتنة.

وأضاف حاكم الشارقة :"نحن نريد إرجاع هذا الدين الى حظيرته بعد أن اختطفه هؤلاء الذين رفعوا السلاح.

وأوضح أن الحرب مع هؤلاء لن تكون بالسلاح فقط، بل بالفكر والعلم كما يفعل الازهر، وما رأيته يؤكد لى أننا لسنا وحدنا بل معنا أخوة، والامر يستحق الدعم المعنوى والمالى.

وقال مقدم الحفل نترحم على الشيخ زايد الذى وضع هذه البذرة المباركة.

وشهد مركز الشيخ زايد بمقره الرئيسى بجامعة الازهر بجوار كلية الدعوة الإسلامية للزيارة التى تشهد حضورا كبيرا لقيادات الرابطة التى تعمل على نشر الوسطية ومحاربة التطرف، ونشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، والتى يشرف عليها الأزهر الشريف، وتلقى دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتميز الرابطة بجهد كبير، لعدد كبير ومستمر من الفعاليات، والإصدارات التى تحارب التطرف، وتطلق عددا من الدورات التدريبية حول العالم وعددا من الإصدارات والمطبوعات أبرزها جريدة الرواق الأزهرى.

وقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور للأطفال، بإصدار كتاب جديد للشباب والنشء لتنمية أفكارهم وتوعيتهم من مخاطر الفكر المتطرف وتفنيده لخلق جيل قادر على توضيح المغالطات الفكرية التي تبثها الجماعات المتطرفة، في كتاب بعنوان "طاقة نور" والذي يحتوي على مجموعة قصص كوميكس و يتناول موضوعات: "الوطن" ، " الغزوات" ، "الفنون في حياتنا " ، "العفو عند المقدرة" ، "شعب واحد" ، "داعش الإرهابية"، "جند الله" ، "المستأمنون".

كما أصدرت كتاب "أنا جميل" والذي يقدم رسائل للأطفال صغار السن تحثهم علي الأخلاق الحميدة والسلوكيات الجيدة و برّ الوالدين واتباع نصائحهم والحفاظ علي النظافة العامة والخاصة من خلال صور مبسطة ورسومات إرشادية.

يذكر أن مجلة نور للأطفال تشارك بجناح الأزهر الشريف وجناح المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بصالة (3) ، حيث جذبت شخصية " نور" التي يجسدها أحد أفراد المجلة أنظار الكبار والصغار من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب, وحرص معظمهم على التقاط الصور التذكارية معه.