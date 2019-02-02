حاكم الشارقة يزور مركز الشيخ زايد.. واستقبال حافل من قيادات الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وسط استقبال حافل من قيادات الأزهر. ووصفت المنصة لدى ترحيبها بالضيف بـ"ابن مصر البار ومحب مصر". وشهد مركز الشيخ زايد بمقره الرئيسى بجامعة الأزهر بجوار كلية الدعوة الإسلامية، حضورا كبيرا لقيادات الرابطة التى تعمل على نشر الوسطية ومحاربة التطرف، ونشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، والتى يشرف عليها الأزهر الشريف، وتلقى دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

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