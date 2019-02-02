"تضامن القاهرة" توافق على قيد جمعيتين لدعم مرضى السرطان والأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم في عددعا الـ26، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بقيد مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 با لا بخالف القانون رقم 70 لسنة 2017.

وشمل نص القرار الخدمات التي ستقدمها مؤسسة العزيمة والتي تمثلت في الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والمساعدات الاجتماعية والأنشطة الصحية والصداقة بين الشعوب.

كما وافقت مديرية التضامن بالقاهرة أيضًا على قيد الحمعية المصرية للحالات الحرجة وطب الأطفال للأطفال طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد رقم 70 لعام 2017.

وجاء نص القرارين بالجريدة الرسمية كما يلي: