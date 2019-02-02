اليوم.. نقيب الصحفيين يوقع بروتوكول تعاون مع وزير الإنتاج الحربي لإنشاء مستشفى الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يوقع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، اليوم السبت، بروتوكول إنشاء مستشفى الصحفيين، المقرر إنشاؤها في مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم توقيع البروتوكول في مقر وزارة الإنتاج الحربي.
وكان الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد تلقى في ديسمبر الماضي، خطابا من اللواء ماجد سليمان، رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، يفيد بإتمام الشركة لدراسة مشروع إنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، والعيادات الخارجية للصحفيين بمبنى النقابة بوسط القاهرة.
وقال سلامة لمصراوي، إن مستشفى الصحفيين تمثل إنجازا جديدا يضاف لإنجازات مجلس النقابة الحالي، في ظل الصراع الطويل من أجل إنشاء مستشفى للصحفيين، وها هو الحلم يتحقق، حيث جرى الاتفاق مع "الإنتاج الحربي" على أن تتولى الوزارة إنشاء المستشفى في مدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة وزير الإسكان، قد وافق في يونيو 2017، على تخصيص أرض مستشفى الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 2500 متر.
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