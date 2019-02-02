مباحث التموين تتصدى للمخابز المخالفة ومهربي المواد البترولية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 76 قضية متنوعة، أبرزها 16 منشأة بدون ترخيص، 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و12 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير 13 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش، وقضية تجميع واستيلاء على بنزين 80 المدعم من قبل الدولة بإجمالي 400 لتر.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.