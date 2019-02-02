الأحد.. الحكم على 5 متهمين بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة الجنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية اكتوبر الإرهابية "، إلى جلسة الغد الأحد، لتعذر حضور المتهمين.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، والتي اصدرت قرارها المتقدم.
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