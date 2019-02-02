فحص 5 مشتبها بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 3 باعة متجولين، خيَّالين وجمَّالين، وتنفيذ حكم قضائي "جزئي"، والقبض على 5 حالات اشتباه يتم فحصهم جنائيا.

وفي مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية وثلاجات عرض وعربات يد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.