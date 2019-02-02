مصر | حبس مسجل خطر لحيازته 2150 قرصا مخدرا بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر لحيازته 2150 قرصا مخدرا بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، بحبس مسجل خطر لحيازته 2150 قرصا مخدرا، قبل ترويجها بمدينة نصر، 4 أيام على دمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات، أنه قد ألقى ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على "مبارك. ع"، 38 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها قضية "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 2150 قرصا مخدرا.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الداخلية" تحبط مخططا إخوانيا لنشر الفوضى خلال يناير وفبراير.. وتضبط 54 من عناصره

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لها والتي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واضطلعت قيادات التنظيم في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.