مصر | عاجل.. تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" لجلسة الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" لجلسة الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل النطق بالحكم على 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" للغد لتعذر حضور المتهمين. يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا. وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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