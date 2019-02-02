مصر | "المرور": إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور": إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات، وذلك بعد انقشاع الشبورة المائية، وتحسن الأحوال الجوية.

وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، طريق العلمين الصحراوي من الكليو ١ حتى الكليو ٢٥ بسبب وجود شبورة مائية، وطريق الإسكندرية الصحراوي من الكليو ٨٤ حتي بوابات الإسكندرية، والطريق الدائري الإقليمي من أعلى الزراعي حتي صنافين.

وتم غلق جميع الطرق المشار إليها في الاتجاهين، وكلف مدير المرور بتكثيف الخدمات المرورية على الطرق، تحسبًا لحدوث تكدثات مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا لذويهم سالمين.