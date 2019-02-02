أخبار مصر | "الصحة" تفتح النار على نائب الوزير السابق وتتهمها بالكذب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تفتح النار على نائب الوزير السابق وتتهمها بالكذب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت وزارة الصحة والسكان، ما أسمتها التصريحات المغلوطة التي أدلت بها الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مؤخرا عن "المجلس القومي للسكان"، والتي كانت مسئولة عنه كنائب لوزير الصحة للسكان في عام 2015.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن " شوقي" ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال إيميل غير رسمي بمسمى " إعلام أ.د مايسة شوقي"، تنتقد في بيان لها أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجراءها حوار بجريدة الجمهورية بتاريخ 1 فبراير 2019، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان، موضحا أنه لا يوجد أي نواب لوزيرة الصحة والسكان، حاليا سوى الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، كما أنها أصبحت حاليا ليست لها أي صفة رسمية للتحدث عن المجلس، وغير مطلعة بشكل رسمي على الخطط التي ينفذها المجلس.

واستنكر، تصريحاتها بأن المجلس لم ينجز أي مهام سكانية في المحافظات بالإضافة إلى توقف خطط المتابعة والتقييم وذلك بعد أن تركت مسئولية المجلس على حد قولها، مؤكدا أن المجلس من خلال فروعه بالمحافظات يقوم بخطط للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بعد إجراء دراسة حديثة أظهرت أن هناك عدد من النقاط أطلق عليها المجلس "النقاط الحمراء" والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة، وهو ما يقوم عليه المجلس حاليا، فضلا عن الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية للحد من الزيادة السكانية على غرار "100 مليون صحة"، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، خلال ترأسها المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله.

وكما استنكر المتحدث باسم الوزارة تصريحاتها التي اعتبرها غير الصحيحة والتي جاءت عكس توجيهات القيادة السياسية فى ملف أصبح هو الأخطر أمام الحكومة حاليا حيث باتت الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التي تشهدها البلاد، واسف من تصريحها الصادم بأن هناك غياب تنسيقي تام بين الوزارات للتعاون في نجاح خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، مؤكدا أن هناك تنسيق على أعلى المستويات فى كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تعمل جميعها في تناغم تام لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن تصريحها عن المجتمع المدني بأن دوره هامشي جدا ولا يتعدى ال 0.4% في قضايا السكان وتنظيم الأسرة، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في جميع المبادرات الصحية والسكانية والتي يشهد نجاحها المجتمع المصري.

ونوه المتحدث باسم الوزارة إلى أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وكافة المنابر الإعلامية، كانوا وسيظلوا شركاء مع الوزارة فى إلقاء الضوء على كافة فاعليات وزارة الصحة والسكان، والمبادرات الرئاسية الهامة التي تنفذها الوزارة، عكس ما ادلت به "شوقي" بأن محور الإعلام غير فاعل.

وذكر أن الدكتورة مايسة شوقى، مسئولة عن تصريحاتها أمام الرأي العام، وان الوزارة ليست لها أي صلة بهذه التصريحات المغلوطة والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والنيل من عزيمة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.