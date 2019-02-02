أخبار مصر | عاجل.. تصفية خلية تضم 8 إرهابيين وتدمير 4 عربات ومخزن أسلحة غرب البلاد "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصفية خلية تضم 8 إرهابيين وتدمير 4 عربات ومخزن أسلحة غرب البلاد "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أنه تم استهداف بؤرة إرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، ما أسفر عن القضاء على 8 إرهابين شديدي الخطورة، وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم، أن ذلك جاء استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودههما فى ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن وإستقرار البلاد.