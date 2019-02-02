أخبار مصر | بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.. وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بأبو ظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.. وزيرة الهجرة تشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بأبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المقرر عقده يومي 3 و4 فبراير الجاري في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد أعلن عن تنظيم المؤتمر برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات الزيارة التاريخية والأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تتضمن أعمال المؤتمر العديد من الجلسات العلمية التي تناقش عدة محاور وهي: منطلقات الأخوَّة الإنسانية والتي ستفتح النقاش بين المتحدثين والحضور حول أفضل السبل لإرساء ثقافة السلم، وسيناقش المحور الثاني المسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية.

كما سيناقش المؤتمر في محوره الثالث، التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية بمختلف أشكالها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لديها نهج راسخ قائم على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي يقودها شيخ الأزهر من أجل نصرة قضايا الأمة ونشر ثقافة التعايش المشترك والسلام والاعتدال والتصدي لدعاة التطرف والإرهاب.