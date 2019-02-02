القس أندريه يفتتح كنيسة إنجيلية في سوهاج بعد ترميمها

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الدكتور القس أندريه زكي في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير بسوهاج

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، الكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير بمحافظة سوهاج، والتي تأسست عام 1880م، وخلال مراسم الافتتاح نصب القس نبيل وديع إبراهيم راعيا للكنيسة، ورسم «شيوخ» و«شمامسة» جدد للكنيسة. وشارك في الافتتاح رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس رفعت فكري، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.

كان الدكتور القس أندريه زكي، افتتح، أول يوم الأربعاء، بصحبة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الكنيسة الإنجيلية بملوي، والتي تم حرقها خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في أغسطس 2013، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة ترميمها بالكامل. وشارك في افتتاحها