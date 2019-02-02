شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نستخدم البحث العلمى حاليا فى خدمة الأهداف الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية الدراسات العلمية فى المشروع القومى وخطة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة توجهت فى الفترة الأخيرة نحو تعظيم دور البحث العلمى فى خدمة الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراكزها ووحداتها البحثية المختلفة، وتعظيم دورها الريادى فى خدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأضاف الخشت أن هناك اهتماما عالمياً متزايداً فى العقدين الأخيرين بالمبادرات التى تنادى بالتنمية المستدامة على البيئة، مما يجعل ضرورة أن تكون جامعة القاهرة سباقة للمشاركة فى العديد من تلك المبادرات، وإنجاز المشروعات البحثية فى هذا المجال، مشيراً إلى أهمية تنمية الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى، ودراسة ورصد المشكلات البيئية من كل النواحى العلمية والاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها.