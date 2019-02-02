شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برلمانية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لحظر التمويل الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة مراجعة آليات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والعاملة فى مجال حقوق الإنسان، والمتعاونة مع بعض المؤسسات العالمية العاملة من المجالات الحقوقية التى تستهدف نشر تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عددًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع المدنى العالمية أصبحت تتحرك وفق أجندة سياسية وليست خدمية أو إنسانية أو حتى حقوقية، وإنما وفق أمور تتعلق بالتدخل فى شئون الدول بهدف تنفيذ أجندات تتبع لها.

وأوضح "بدر"، أنه يقوم بدراسة إمكانية تعديل قانون الجمعيات الأهلية لحظر التمويل الاجنبى، أو التعاون مع المؤسسات التى تسعى لتشويه الصورة المصرية فى الخارج، والتعامل مع المؤسسات التى تسعى لإصدار بيانات وتقارير مخالفة لأرض الواقع فى المرحلة المقبلة.