شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان": وصول استيراد السلع الاستفزازية نصف مليار "بذخ" غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أن حجم استيراد السلع الاستفزازية خلال الـ9 شهور الماضية إلى 545 مليون دولار يعتبر بذخ غير مقبول فى ظل الظروف الحالية.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، على ضرورة أن يكون هناك تدخل حاد من قبل الدولة لوقف هذه المهزلة من خلال زيادة قيمة الضرائب الجمركية على تلك السلع، حيث أنه غير المقبول استيراد سلع بنصف مليار دولار فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبًا بفرض مزيد من الضوابط على عملية الاستيراد بما يساعد على منع استيراد هذه السلع، كما أنه الرقابة تواجه السوق السوداء للدولار.