شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 7 مشروعات تنفذ فى جنوب سيناء لحمايتها من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة قطاع المياه الجوفية، العديد من مشروعات الحماية من السيول فى محافظة جنوب سيناء.. وفى التقرير التالى نرصد بعض المشروعات التى تم تنفيذها.

1- سد وادى زغرة بوادى زغرة أهم أودية وادى دهب بمدينة دهب بسعة تخزينية 200 ألف متر مكعب بتكلفة 6 ملايين جنيه.

2- سد وادى الأخضر بمدينة أبو رديس بسعة تخزينية 130 ألف م3 بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه.

3- بحيرة رقم ب 1 بمنطقة النبى صالح بمدينة سانت كاترين بسعة تخزينية 200 ألف م3 لحماية مدينة سانت كاترين وطريق كاترين - الطور الرئيسى والأكمنة والمنشآت والمرافق من أخطار السيول.

4- سد وادى أبو خشيب بمنطقة دهب بسعة تخزينية 400 ألف متر مكعب لحماية مدينة دهب وطريق شرم الشيخ دهب والأكمنة الشرطية وجميع المرافق الموجودة بالمنطقة.

5- بحيرة وادى زغرة ب 1 بمنطقة دهب ضمن منظومة بسعة تخزينية مليون متر مكعب

6- سد قديرة 1 بوادى قديرة أحد أهم أودية وادى وتير بمدينة نويبع بسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب.

7- سد وادى زلجة أحد أهم أودية وادى وتير بمدينة نويبع وأكبر سد إعاقة بمحافظة جنوب سيناء وثانى أكبر سد بعد سد الروافع بوادى العريش بشمال سيناء.