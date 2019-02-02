شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل عقود علاج منتفعى التأمين الصحى بمستشفيات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة التأمين الصحى فى تفعيل عقدها مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذى بموجبه يتم تقديم الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحى داخل جميع مستشفيات الشرطة بالجمهورية.

وقال مصدر بهيئة التأمين الصحى لـ"ليوم السابع"، أن العقد يعد فى أطر التكامل لتوسيع مظلة الخدمة للجمهور، الذى يصل لأكثر من 60 مليون مواطن، لافتًا إلى أن مستشفيات الشرطة على أعلى مستوى من التجهيزات والإمكانات والكوادر الفنية والبشرية.

وأضاف المصدر، أن الدولة تتجة نحو إلغاء الحدود والانفتاح على بعضها بهدف توفير الخدمة للجمهور فقط، مضيفًا أن التأمين يوفر كافة الخدمات الصحية والعلاجية بدون تحمل للمنتفع.