وزير الآثار: منطقة بني حسن تضم 39 مقبرة.. وهدفنا الترويح للاكتشافات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، المنطقة الأثرية ببني حسن بالمنيا، بحضور سفراء إسبانيا إيرلندا وصربيا وهولندا ولاتوانيا والملحق الثقافي الصيني.

وقال العناني، على هامش الجولة التفقدية لمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا اليوم، إن المنطقة تضم 39 مقبرة منها 4 مقابر كانت مفتوحة للزيارة حيث افتتحت المقبرة الخامسة اليوم.

وأضاف أن "جولات اليوم تهدف للترويج خارجيا للاكتشافات الجديدة، ولأمن وأمان المقصد السياحي المصري، ولهذا حرصت الوزارة على حضور نحو 65 إعلاميا وصحفيا من داخل مصر وخارجها لتغطية الحدث".

وأوضح أن الآثار وضعت برنامج لزيارة الأماكن الأثرية شملت سيوة والوادي الجديد والمنيا وأسوان، لافتا إلى أن الوزارة تستعد لاحتفال عالمي بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأسوان، وافتتاح أعمال تطوير المتحف الأتوني بالمنيا والتي وافق البرلماني الألماني على منحه بلغت 10 ملايين يورو بإجمالي 250 مليون جنيه مصري إجمالي تكلفة الإنشاءات.

وتابع: إن الوزارة لم تنتظر الدعم وبدأت العمل فورا في تطوير المتحف بعد أن كانت متوقف منذ عام 2010 ثم عادت الوزارة للعمل.