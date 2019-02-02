شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تواجه «كثافات الفصول» بمدارس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات لتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالمجان، لإقامة المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية عليها، للنهوض بمستوى الخدمات التعليمية، والقضاء على الكثافة الطلابية.

وتضمنت تخصيص 6 قطع أراضٍ بالمنوفية، و6 قطع بالمنيا، و3 قطع بالبحيرة، و4 قطع بالغربية، وقطعتين بالشرقية، و3 بالفيوم، و3 ببنى سويف، وقطعتين بقنا، وقطعتين بالقاهرة، ومثلهما بدمياط، لصالح مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإقامة مدارس ومجمعات تعليمية بها.

وشملت القرارات قطعة أرض لكل محافظة بمحافظات السويس، والقليوبية، وسوهاج، ومطروح، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، لصالح مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإقامة مدارس عليها.

من جهة أخرى، راجع «مدبولى» مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وتابع التصميمات الخاصة بأعمال التطوير لاستاد القاهرة الدولى، وتجميل مداخل ومخارج الاستاد، وتحديث المقصورة الرئيسية المخصصة لكبار الزوار، ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه، وغرف خلع الملابس والمرفقات الملحقة بها.

ووجه بأن يكون الفكر الاستثمارى حاضرًا بقوة عند تنفيذ أعمال التطوير، لتخفيف عبء التمويل عن ميزانية الدولة.

والتقى «مدبولى» بالسكرتير التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوى، لبحث التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول القارة السمراء، والتعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى.

وأشادت «سونجوى» بالتنسيق القائم لخطط التنمية، وفى مقدمتها خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة التنمية فى أفريقيا ٢٠٦٣، وآليات إدارة الصناديق السيادية.