دواوين الوزارات×24 ساعة.. تعرف على إجراءات الزراعة لمواجهة أنفلونزا الطيور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: الصحة ترد على 5 شائعات أبرزهم إلغاء تطبيق التأمين الصحى الشامل فيديو معلوماتى.. تفاصيل برنامج مكافحة نقص فيتامين "أ" وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم توضح حقيقة تجميد مرتبات المعلمين.. وتؤكد: نعمل على تحسين الملف 10 إجراءات جديدة من "التعليم" لتحسين أوضاع المعلمين.. تعرف عليها التعليم تؤكد: تسليم التابلت سيكون وفق ضوابط محددة من خلال المدارس وزارة التضامن: وزارة التضامن: وزارة التضامن تتعامل مع 2434 مشردا وأطفالا بلا مأوى صندوق تطوير العشوائيات يؤكد تكفل وزارة التضامن بفرش الوحدات السكنية وزارة النقل: وزارة النقل: وزيرا النقل والإنتاج الحربى يبحثان موقف توريد 1300 عربة ركاب قطارات مترو الأنفاق: انتحار فتاة بإلقاء نفسها أمام القطار بمحطة ساقية مكى وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: صور.. "الزراعة" تحاصر الجراد الصحراوى على الحدود وتقضى عليه قبل دخوله البلاد "الزراعة" تعلن عن تصدير 281 ألف طن موالح للخارج منذ بدء الموسم الجديد ننشر إجراءات "الزراعة" لمواجهة أنفلونزا الطيور فى المحافظات وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: استراتيجية جديدة بالجامعات لدمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين برعاية الرئيس السيسى.. 5 آلاف طالبة يتنافسون بأسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ.. "الخشت" لطلابه: لن نرضى إلا بالمراكز الأولى.. وطلاب الزقازيق ينافسون بروبوت "العنكبوت".. ووزير التعليم العالى: تشكل الشخصية الوسطية وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: الإسكان تنفى إخلاء "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانه دون تعويض رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض للإسكان الاجتماعى بالمحافظات وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: تحصيل477 مليون ريال مستحقات مصريين بإحدى الشركات فى السعودية "سعفان" يتابع أسباب حريق شركة ملابس بكفر الدوار ولا خسائر فى الأرواح

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