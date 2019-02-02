شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: المحكمة البريطانية تستدعى حمد بن جاسم فى قضية فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإعلامى عمرو أديب حديثه عن فضيحة بنك باركليز مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، قائلا: "يبدو إن رجله هتيجى فى الخية.. ساب قصره فى لندن من 7 أيام، ويبدو حد قاله ارحل من هنا الوضع مش سهل".

وأوضح أديب، خلال برنامجه، أن المحكمة البريطانية غيرت اتجاهها بعدم البحث عن مجلس إدارة بنك باركليز فقط، ولكن أيضا الطرف الآخر وهو حمد بن جاسم، لافتا إلى أن بنك باركليز طلب أخذ أموال القطريين حتى لا يحصل على أموال من الحكومة وتحقق معه، والطرف الثانى، أو "هتجيب قطر ورجل حمد بن جاسم فى القضية".

وأشار أديب إلى أن التصريح الوحيد الذى خرج عن حمد بن جاسم عن القضية "اتضايق جداً إن مدرب قطر خرج من الملعب وقت مباراة الإمارات.. كل تعليقه كان على الكرة، لم يفتح فمه حتى الآن ولم ينف أنه كان سمساراً، وفيه مواطن إنجليزى قسم معاه"، لافتا إلى أنه قريبا سيتم استدعاء حمد بن جاسم لأنه ليس له صفة دبلوماسية.

وتابع أديب: "سيتم إسناد منصب لحمد بن جاسم حتى لا يتم استدعاؤه، أو سيتم إدانته ولم يدخل أى دولة أوروبية".