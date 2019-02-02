شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة عن احترام قواعد المرور وثقافة النظام بمسجد الحرمين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد الحرمين بمحافظة الجيزة تحت عنوان "ثقافة النظام من المنظور الإسلامى" عقب صلاة المغرب اليوم السبت، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويحاضر فى الندوة: د. جمال إبراهيم إسماعيل مدير عام الإرشاد الدينى، ود. أحمد عيد السعيد رئيس قسم الإرشاد بأوقاف الجيزة، والشيخ أحمد عبد العظيم أبو العلا إمام مسجد الحرمين.

وتأتى الندوة فى إطار الخطة والخطبة الموحدة، مكتوبة، ومسموعة، حول موضوع: "احترام النظام العام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى.

من جانبه دعا وزير الأوقاف إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتزام السائقين بالمواقف العامة، والتزام الإنسان بدوره فى أى تعامل، وانضباط الإنسان فى دراسته أو عمله، مؤكدا أن أكثر الناس نظاما هم أكثر الناس تحقيقا لأهدافهم.

وشدد الوزير على وجوب ترسيخ النظام فى جميع حوانب حياتنا: فى المنزل، فى العمل، فى الطريق، فى السفر، فى المذاكرة، فى البناء والتشييد، فديننا دين النظام والحضارة والجمال، مضيفا أن كل ذلك نظام وتحضر، ويجب علينا جميعا أن نعمل على ترسيخ وتجذير واحترام النظام فى حياتنا استجابة لتعليمات ديننا ووفاء بحق وطننا وخدمة لأنفسنا، إذ لا يصلح الناس ولا يستقيم أمرهم فوضى بدون نظام .