شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برنامج حفل افتتاح شباب الجامعات بحضور وزير التعليم العالى والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية بحفل الإفتتاح ، عصر الغد ، والذي يشهده مسرح وقاعة جامعة كفر الشيخ، وسيتواجد الدكتور ماجد القمري ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، استقبال الدكتورخالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،ورؤساء الجامعات بدء من الساعة الواحدة ظهراَ.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بقراءة القرآن الكريم الساعة الثالثة و 5 دقائق ، والساعة الثالثة و10 دقائق عرض مادة فلمية عن الجامعة ، والساعة الثالثة و 20 دقيقة ، طابور عرض وفود الجامعات المشاركة في المسابقات ، وكلمات الترحيب الساعة الثالثة و 50 دقيقة ، والتي يبدأها الدكتور ماجد القمري ،رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفر الشيخ ، والدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ، و الدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالي واعلان افتتاح الدورة.

وفي الساعة الرابعة و 10 دقائق رفع علم الدورة ، والساعة الرابعة و 15 دقيقة أداء قسم الدورة،والساعة الرابعة و 20 دقيقة دخول شعلة الدورة وايقاد الشعلة ، وانطلاق الألعاب النارية ، والساعة الرابعة و 35 دقيقة انصراف طابور العرض ،والساعة الرابعة و 45 دقيقة عروض الأداء لطلاب كلية التربية الرياضية ، والساعة الخامسة و15 دقيقة ، غناء للمطربة كارمن سليمان ، والمطرب عماد كمال ، والساعة السابعة، الختام والسلام الجمهوري .