أخبار مصر | انطلاق برنامج تأهيل محامي وكلاء المستثمرين برعاية "عاشور" وسحر نصر (صور)

نظمت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على مدى الأسبوع الماضي، دورة تدريبية في التحكيم الدولي لمحامي هيئة الاستثمار، وأخرى لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، وذلك في مقر مركز تدريب هيئة الاستثمار بحي السفارات في مدينة نصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

انعقدت الدورة الأولى عن التحكيم الدولي لمحامي هيئة الاستثمار، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء حتى الخميس، وحاضر فيها 3 خبراء، منهم المستشار سمير زبدية، والدكتوران أحمد عزت، وحسام لطفي، وتضمنت محاضرات في التحكيم الدولي، وتشكيل مجالس الاستثمار.

بينما نظمت اللجنة، أمس الخميس، دورة تدريبية أخرى لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، شارك فيها شباب من محامي القاهرة الكبرى، وحاضر فيها خبراء من هيئة الاستثمار، وركزت على أساسيات وآليات العمل في هيئة الاستثمار، وكيفية أداء الخدمات، والتأسيس الإلكتروني.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة التدريب والبحوث، إن الهدف من هذه الدورات تنمية المهارات والقدرات القانونية لمحامي الإدارات القانونية بهيئة الاستثمار، وخارجها، والمحامين المتعاملين مع المستثمرين، بالإضافة إلى تنمية مهارات شباب المحامين، وتأهيل جيل جديد من المحامين لأن يكونوا وكلاء مستثمرين، وعلى قدر عال من المسئولية لتهيئة مناخ الاستثمار، وما من شأنه تعظيم وتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، من الاستراتيجية المصرية.

وأضاف أن ذلك يعد بمنزلة انطلاقة لتنفيذ البرنامج التدريبي بجميع فروع هيئة الاستثمار بالمحافظات، ونقابات المحامين الفرعية، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ونقابة المحامين.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أكدت أن هيئة الاستثمار تهدف من وراء برنامج إعداد محاميها إلى السعي الدائم لها نحو التغيير، مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين، إيمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحة أن الهدف من إعداد المحامين فى الهيئة هو تطوير أدائهم وتدريبهم على النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس، وما بعد التأسيس إلكترونيا، مما يسهم فى رفع كفاءتهم، وتنمية مهاراتهم القانونية.