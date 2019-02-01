أخبار مصر | ندوة علمية لمركز الموطأ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة علمية لمركز الموطأ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز الموطأ للبحوث والدراسات العلمية ندوة علمية نقاشية حاضر فيها كل من عبدالفتاح عبدالقادر جمعة – معاون رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الأوقاف، وأدارها الإذاعي سعد المطعني كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة.

وفي بدية الندوة ثمن المطعني دور منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبوظبي برئاسة العلامة المجدد عبدالله بن بيه في نشر ثقافة السلام والحوار والتعايش المشترك؛ وحضوره الدائم في كل التظاهرات الثقافية والعلمية خاصة في الدول العربية فوجود مركز الموطأ للدراسات والبحوث العلمية التابع لمنتدي تعزيز السلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب دلالة واضحة على الحرص الشديد من القائمين على المنتدي بدولة الإمارات الشقيقة لإعلاء قيم التسامح والسلام بإبراز الجهود العلمية للعلماء المحققين من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم التي تتناول موضوعات السلم فقها وسلوكا وبهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة التي تغذي التيارات المتطرفة، وكذلك في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر مما يحقق السلم والتعايش المشترك، ولا شك في أنها جهود تذكر فتشكر .

كما أكد الدكتور عبدالفتاح عبدالقادر خلال الندوة أن منتدى تعزيز السلم ينطلق من منهجية علمية وشرعية، خاصة وأن من تولى رئاسته منذ إنشائه العلامة المجدد الشيخ عبدالله بن بيه أحد أبرز علماء الشريعة في العصر الحديث ، فنطلق المنتدى بقراءة للواقع الذي تمر به أمتنا الإسلامية من معاناة نتيجة الخلافات والصراعات المذهبية والطائفية التي آلت إلى مستوى الفتن والأخطاء الجسيمة فكلفت دمارا شديدا في العلاقات الإنسانية تأثر بها العالم بأكمله، ومن هذا أخذ المنتدى على عاتقه مهمة الدعوة إلى الفهم المستقيم للدين الذي يدعو إلى الفضيلة والقيم الأخلاقية الراقية من اليسر والسماحة والتعايش المبني على الأخوة الإنسانية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : _( إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)

وخلال الندوة التي حضرها عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف وعدد من المثقفين دار حوار نقاشي حول بعض القضايا التي يتذرع بها أصحاب الأفكار المتطرفة والظلامية، والتي من خلالها ينشرون سموم فكرهم في استقطاب أبناء الأمة.