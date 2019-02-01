شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعقد البرنامج التدريبي الأول بشأن إدارة الحملات الانتخابية بمشاركة 5000 شاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، بمشاركة 5000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية في الفترة من يوم السبت الموافق 2 فبراير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

ويستهدف البرنامج التدريبي الأول لحزب مستقبل وطن، تدريب أكثر من 5000 شاب من الكوادر السياسية من أبناء الحزب ومن خارجه، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال التسويق السياسي والحشد الانتخابي، لإعداد كوادر سياسية تستطيع إدارة العملية الانتخابية استعدادا لخوض اية انتخابات مقبلة سواءا كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية او الانتخابات البرلمانية.

ويشمل البرنامج التدريبي مشاركة شباب من كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون ما بين 8 أمانات مركزية من أمانات حزب مستقبل وطن، وهما "أمانة التنظيم ـ أمانة التقييم والمتابعة ـ أمانة المجالس المحلية ـ أمانة الشباب ـ أمانة العمل الجماهيري ـ أمانة العلاقات العامة ـ أمانة الشؤون البرلمانية ـ أمانة القطاعات"، بمشاركة أكثر من 50 محاضر من أساتذة ومدرسين متخصصين في أدارة الحملات الانتخابية، لتدريب المشاركين من خلال تقديم مادة علمية وشرح لكيفية إدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي.