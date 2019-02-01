شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «اليوبيل الذهبى» تحتفى بالقارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع إعلان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، شهدت دورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب مشاركة من قبل الدول الأفريقية، فتنوعت المشاركات بين دور نشر أفريقية، خاصة السودانية بشكل مستقل، ومشاركات رسمية من قبل وزارات الثقافة لعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة لوجود اتحاد الناشرين الأفارقة.

واستضافت قاعة 3 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس عددا من الأجنحة الخاصة بدول السودان، جنوب السودان، كينيا، غانا، الصومال، مع عدد من دور النشر السودانية والجنوب سودانية، والتى اهتمت بعرض الكتب الخاصة بالأدب والثقافة السودانية.

مستور صديق، ممثل وزارة الثقافة السودانية، قال إن السودان تحرص على المشاركة فى هذا المعرض كل عام، سواء من قبل وزارة الثقافة أو من قبل دور النشر، مؤكدًا أن 8 دور نشر شاركت فى دورة هذا العام، منها 4 بالوكالة، وقال إن مشاركة السودان لم تقتصر على دور النشر فقط، بل هناك مشاركة من قبل جامعة أفريقيا العالمية، وهى إحدى الجامعات الحكومية السودانية ومقرها الخرطوم، وهى المشاركة الثالثة بمعرض الكتاب، موضحا أنه فى كل عام تشارك السودان بحوالى 15 دار نشر، ولكن انخفض هذا العدد فى هذه الدورة بسبب تزامن عدد من المعارض مع معرض القاهرة.

وأكد «صديق» أن أعمال الروائى الراحل «الطيب صالح» من أكثر الأعمال الأدبية التى يحرص الجمهور المصرى على اقتنائها من الأجنحة السودانية.

دار «رفيقى للطباعة والنشر» كانت المشاركة الوحيدة فى اليوبيل الذهبى للمعرض، الممثلة لقطاع النشر بجنوب السودان، وقد اعتادت المشاركة بالمعرض منذ ثلاث سنوات، مقدمة إصدارات عربية وإنجليزية لكتاب من السودان وجنوب السودان.

جاتا، مسؤولة جناح «دار رفيقى للطباعة والنشر»، قالت: إن الدار تحرص على المشاركة فى معرض القاهرة، لأنه معرض مركزى يجمع الكثير من دور النشر والمثقفين، ويوفر لنا فرص التبادل الثقافى، وتعريف الدول الأخرى بثقافة جنوب السودان.

تأسست دار رفيقى قبل 5 سنوات، أى منذ استقلال الجنوب، وتشارك فى معرضى الخرطوم والقاهرة للكتاب، وبدأت بـ5 عناوين حتى وصلت إلى 85 عنوانا جديدا، ونظرا لعدم تواجد مطابع بجنوب السودان، وتوفيرا لنفقات الشحن تطبع الدار فى القاهرة، وأشادت مسؤولة الدار بالتنظيم، مشيرة إلى أن المبيعات منخفضة عن العام الماضى، وقالت إنه رغم الاحتفاء بالمشاركات الأفريقية هذا العام إلا أن الإيجار مرتفع للأجنحة، حيث تتم معاملة الدور الأفريقية مثل الدور الأجنبية، ما أثر على الأسعار والمبيعات، رغم تزاحم أبناء الجاليات السودانية والجنوبية على الكتب المعروضة..

الجناح الصومالى شهد مشاركه دار نشر «هيل برس»، التى تصدر من مصر، بالإضافة لمشاركة رسمية قالت عنها مريم آدم، طالبة بجامعة القاهرة، ومتطوعة بجناح الصومال: «إن هذه هى المشاركة السادسة للجناح الصومالى بمعرض الكتاب، وتضمنت المشاركة كتبا عربية وكتبا باللغة الصومالية لكتاب وناشرين من الصومال، وتضمن الجناح الحكومى مشاركات من دور نشر أخرى».

وترى «مريم» أن المشاركة ساهمت فى تعريف الجمهور المصرى بالأوضاع فى الصومال، كما شهد الجناح إقبالا من الطلاب الصوماليين والمثقفين الصوماليين المقيمين بالقاهرة.

وشهدت الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب مشاركة اتحاد الناشرين الأفارقة، ممثلين لدول «نيجريا - غانا - كينيا» فى جناح واحد، مقتصرة على الطابع الرسمى فقط.

كانت دورة اليوبيل الذهبى قد خصصت هذا العام قاعة «بانوراما أفريقية» لتقديم ندوات يومية بالمعرض، بحضور سفراء وممثلين عدة دول أفريقية.