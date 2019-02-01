شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» يستعرض استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في ملفات الجهاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فعاليات ورشة العمل التي ينظمها للصحفيين والإعلاميين لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث "، حيث عرض الدكتور أحمد عبدالمعطي، مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات استخدامات الجهاز للتكنولوجيا الحديثة وانعكاساتها على تطوير آليات العمل في الجهاز.

وقدم الدكتور أحمد عبدالمعطي، عرضاً بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً، حيث أنه في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات.

وأضاف أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع، أوضح الدكتور أحمد عبدالمعطي، أنها تمثلت في إعداد التطبيق الألكتروني الخاص بجمع البيانات، توفير البنية التكنولوجية "تابلت، شريحة اتصال بالانترنت"، تدريب فريق العمل من شباب الجهاز بالمشروع على التطبيق الألكتروني باستعمال الحاسب اللوحي، اختبار المنظومة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أنه كان أول جهة تم تحديث بياناتها، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأضاف أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية بالأيام المخصصة لها لتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين وتسمية منسق بكل جهة، وزيارة مسئولي فريق العمل للجهة تمهيدا للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة، ثم نزول فريق العمل وفقا للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة، وعقب إنتهاء تحديث ملفات العاملين في الجهة يتم تسليمها حاسب آلي وماسح ضوئي وكذلك “apn”- و APN وهي اختصار لـ Access Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت - لاستدامة المنظومة مع صرف حافز شهري، وتزويد الجهة بنسخة محدثة من بيانات موظفيها مع ربط المنظومة بالمحول الرقمي.