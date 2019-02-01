شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز للقلب بمستشفى العريش لتوفير الخدمة الصحية لأبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على إنشاء مركز للقلب بمستشفى العريش العام لتوفير الخدمة الصحية في طب القلب لأبناء المحافظة.

وأعلن المحافظ أثناء لقائه مع الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب .. بحضور الدكتور إسلام محمود استشاري القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمود طلحة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتورة ناهد محمد مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، الدكتور أحمد ريحان منسق حملة ١٠٠ مليون صحة، الدكتورة ريهام غلاب مدير المبادرة الرئاسية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، الدكتور رمضان توفيق مدير إدارة الطب الوقائى ومنسق عام المبادرة الرئاسية بشمال سيناء، الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام .. أنه تم إنشاء غرفة عمليات للقسطرة القلبية بمستشفى العريش العام تعد هى الأحدث في العالم، ولابد أن يتواكب معها إنشاء مركز للقلب بجميع مشتملاته من جهاز رسم قلب بالمجهود وأشعة ايكون وغيرهما .. وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لادخال جميع الأجهزة والمعدات التى يحتاجها المركز لبدء عمله في خدمة المرضى من أهالى المحافظة .. مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق طبى للأشراف على المركز وتشغيله عن طريق المعهد القومى للقلب، وسيتم تدريب الكوادر الطبية بمستشفى العريش العام على أيدى أساتذة المعهد .. مشيراً إلى فرحة أهالى المحافظة بتفعيل العمل بقسم القسطرة وإنشاء مركز للقلب بمستشفى العريش العام والتخفيف عنهم في مشقة السفر خارج المحافظة.

وأضاف أن المعهد القومى للقلب أهدى عدد 500 جهازا لقياس السكر إلى المرضى من أبناء المحافظة.

ومن جانبه .. أعلن الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومى للقلب، أنه يتم الأشراف على تشغيل القسطرة بمستشفى العريش العام .. علاوة على ايقاد فريق من الأطباء والفنيين وهيئة التمريض لتدريب طاقم العمل بالمستشفى، وأن زيارات فريق المعهد مستمرة لمستشفى العريش لتلبية كافة الاحتياجات وتقديم الدعم الفنى للعاملين.

ومما يذكر أنه تم اليوم الاعلان عن بدء تفعيل العمل بقسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام لأول مرة، وأنه سيتم استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للكشف على مرضى القلب منهم عن طريق الأساتذة المتخصصين .. علاوة على إجراء الكشف عن الأمراض غير السايرة كالضغط والسكر واقرار العلاج اللازم لهم عن طريق الفريق الطبى المتخصص، وعمل محاضرات توعية وتوفير أجهزة سكر مجانية لمرضى السكر.