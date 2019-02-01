شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزيرا الآثار والسياحة وسفراء يستقلون الحنطور على كورنيش النيل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الدكتور خالد عنانى وزير الاثار والدكتورة رنيا المشاط وزيرة السياحة وعدد من السفراء على القيام بجولة على كورنيش النيل بمدينة المنيا بالحناطير بدأت من فندق حورس شمال المدينة حتى ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف.

وكان وزيرا السياحة والآثار قد زار مساء اليوم، المنطقة الآثرية فى قرية بنى حسن الشروق التابعة لمركز أبوقرقاص.

وكان فى استقبال الوزيرين والسفراء، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار.

وحرص الوزيران والسفراء على انتظار لحظات الغروب بمقابر بني حسن لالتقاط صور تذكارية لتلك اللحظة.

وكان الوزيران تفقدا المنطقة الاثرية بتل العمارنة ، ومن المقرر أن يشارك وزراء السياحة والآثار ، في الاحتفالية التي تُقيمها جامعة المنيا، غدا السبت، للإعلان عن كشف أثري كبير داخل منطقة تونا الجبل في مركز ملوي.