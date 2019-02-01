شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار العلمى المفتى: قنوات سب النبى لن تنجح.. وأموالهم سحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى أن قنوات سب النبى صلى الله عليه وسلم لن تنجح فى منع ذكره.

وقال فى تصريحات له: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُب من قبل ويسب الآن، وذكره ونوره باقيان".

من جهة آخرى أكد الدكتور مجدى عاشور أنه لا ينبغى أن نلتفت لقنوات الجن لأنها تؤدى تغيب العقل، والأموال التى تكتسبها تلك القنوات من الناس هى أموال سحت.. مؤكدا أن المدرسة العلمية هى الأساس فى ى تكوين عقلية المسلم وهو ما يجب اتباعه.