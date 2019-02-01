"رجل يحمل ساطور".. القبض على مريض نفسي يهدد السكان بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ.ش.أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف حقيقة واقعة ظهور شخص في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يحمل سلاحا أبيض ويمنع السكان من الخروج أو التجول بمنطقة المنزلة.

وتبين أن مرتكب الواقعة "عامل" 42 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، يعاني من اختلال نفسي وعقلي، وسبق ضبطه لقيامه بإلقاء الحجارة على المارة بالطريق العام وعرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله، وتم عرضه في 15 يناير الماضى على قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى العام.