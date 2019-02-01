شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء والأنبا إبرام ببرايتون تنظم رحلة لمسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرام ببرايتون إنجلترا رحلة لأبنائها، إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر.

ضمت الرحلة ٣٠ مصريًّا يحملون الجنسية البريطانية، واستقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تضمن برنامج الرحلة أيضًا، زيارة العديد من الأماكن الدينية والسياحية في مدن القاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج ونقادة والأقصر وأسوان والغردقة وطنطا ووادى النطرون.

كما التقى السائحون المصريون أثناء الرحلة التي استغرقت أسبوعين، بالعديد من الآباء المطارنة والأساقفة والرهبان والكهنة.

أعرب أبناء كنيسة «برايتون» عن انبهارهم بروعة المعالم السياحية والدينية التي زاروها إلى جانب شبكة الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها بمصر خلال السنوات القليلة الماضية.

ويشجع قداسة البابا تواضروس المصريين من أبنائه بالخارج على عمل رحلات سياحية لمسار العائلة المقدسة وكافة المعالم الأثرية بمصر دعمًا للاقتصاد المصري.