شكرا لقرائتكم خبر عن رأس نفرتيتي تجوب شوارع محافظة كفر الشيخ بكرنفال الجامعات المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت رأس الملكة نفرتيتي شعار جامعة ومحافظة المنيا، عرض طلاب جامعة المنيا بالكرنفال الفني المقام علي هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ.

والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2-7 فبراير الجاري بمشاركة 26 جامعة مصرية.

حيث قدمت الجامعات المصرية عروضًا من الفلكلور الشعبي عن طبيعة البيئة الخاصة بكل محافظة والأقليم الذي تنتمي له كل جامعة، وقدمت جامعة المنيا رأس نفرتيتي شعار محافظة المنيا يحيطها فتيات الجامعة بالزي الفرعوني، وأعلام الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن تنظيم هذا الكرنفال يهدف إلى الإعلان عن هذا الحدث الكبير الذي يجمع أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، ويتيح الفرصة للطلاب التعرف علي التقاليد والعادات والفلكلور بمحافظات مصر المختلفة، وجذب أنتباه أهالي محافظة كفر الشيخ لمشاهدته والترحيب بالوفود.

كرنفال الجامعات المصرية

كرنفال الجامعات المصرية

كرنفال الجامعات المصرية