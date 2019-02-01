أخبار مصر | حملة "بنفكر لبكرة" تنظم مباراة كرة قدم بين مركز شباب البدرشين وفريق العمرانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "بنفكر لبكرة" تنظم مباراة كرة قدم بين مركز شباب البدرشين وفريق العمرانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت حملة "بنفكر لبكرة" في إطار دورها المجتمعي وانطلاقًا من دورها في خدمة ورعاية الشباب بطولة دوري كرة قدم.

وحقق فريق مركز شباب البدرشين فوز مستحق على منافسه فريق العمرانية بنتيجة ٠/٢ في المبارة التي أقيمت بملعب البدرشين ليرتفع رصيده إلى ٤٠ نقطة ويتربع على قمة المجموعة الأولى.

حضر المبارة المنسق العام لمبادرة بنفكر لبكرة "محمد فاروق" الذي ساند الفريق بكل قوة وحفز اللاعبين للفوز بالمبارة ليقتربو من حلم الصعود، ووجه المنسق العام الشكر لكل من الكابتن رأفت سليمان المدير الفني للفريق ومعاونيه الكابتن مدحت مهدي والكابتن أحمد داود والكابتن حسن محمد مدرب حراس المرمى والدكتور أشرف طبيب الفريق.

كما وجه "فاروق" الشكر لمجلس إدارة نادي البدرشين وخص كل من هشام الدالي رئيس مجلس الإدارة والكابتن خالد البغدادي المدير التنفيذي ومحمد سعد المتناوي وعمر شنب، مؤكدًا لهم دعم حملة "بنفكر لبكرة" للفريق في الفترة القادمة لتحقيق أمنية الشباب للفوز.