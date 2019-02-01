أخبار مصر | وزيرا الآثار والسياحة يصطحبان سفراء ١١ دولة بجولة بين آثار المنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الآثار والسياحة يصطحبان سفراء ١١ دولة بجولة بين آثار المنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ ١١ دولة أجنبية لدى جمهوريةً مصر العربية، ومنها دول أسبانيا ومالطا واليابان وليتوانيا والتشيك وأيرلندا وبولندا وصربيا وبيلاروسيا والصين، في جولة إلى بعض المواقع الأثرية بمحافظة المنيا.

حضر الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور مصطفى عابدين رئيس جامعة المنيا وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا.

وشملت الجولة زيارة منطقتي آثار تل العمارنة، و بني حسن، ومشروع متحف المنيا الآتوني علي ضفاف نهر النيل، بدأت الجولة بتفقد منطقة آثار تل العمارنة حيث زاروا مقبرة "مري رع الأول" الكاهن الأعظم للإله أتون ومقبرة بانحسي المشرف علي مخازن الغلال و الماشية الخاصة بالإله آتون.

وبعدها زار الوفد منطقة آثار بني حسن التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي سكنت المنطقة، حيث زاروا مقبرتي خيتي ومقبرة خنوم حتب الثاني.

وكذلك كشف العناني عن الأعمال الجارية في مقبرة "باقت 2"، وهي المقبرة رقم 33 في جبانة بني حسن، و"باقت 2" تعود للعصر الحديث، وهي ضمن جبانة مقابر بني حسن، وقد قام الدكتور خالد العناني بتفقد الأعمال الجارية بها، والمنتظر افتتاحها بعد استكمال أعمال الترميم.

وكانت زيارة مشروع متحف المنيا هي المحطة الأخيرة للجولة حيث تفقد الوزيران والمحافظ آخر مستجدات الأعمال الجارية به تمهيدا لاستكماله وافتتاحه.

والجدير بالذكر أن جميع الأعمال توقفت به منذ عام 2010م، واستأنفت أواخر عام 2016، وفي نوفمبر 2018 قام البرلمان الألماني بالموافقة على تقديم منحة بقيمة 10 مليون يورو لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة والرابعة للمشروع.

وأثناء الجولة حرص الوفد علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم ولعائلاتهم، كما انضم اليهم وفدًا سياحيًا من هولندا كان موجدا بمنطقة تل العمارنة أثناء الجولة و قاموا بالغناء لمصر معربين عن سعادتهم بزيارة آثار المنيا الفريدة.

جاءت هذه الجولة علي هامش الإعلان عن أول كشف أثري في المنيا لعام 2019 والذي ستقام فعالياته غدًا السبت.