شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقديم مساعدات لـ45 طفل بلامأوى.. وتوزيع 500 بطانية بالقري الأكثر فقرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قدمت الرعاية اللازمة لـ45 طفل مشرد بلا مأوى، بالإضافة إلى فحص 5 حالات لأطفال عمالة وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا ماوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة خلال الأسبوع الحالى.

وقال محافظ الجيزة، إن قوافل حياه كريمة مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين أو الأطفال بلا مأوي أو كبار سن ومسنين حيث يتم ايداعهم في دور للرعاية في حالة عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بحانبهم.

وأكد المحافظ، على أنه من خلال التعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية تم توزيع 500 بطانية على عدد من أهالي قرى مراكز العياط والصف وأطفيح، ولافتاً أن المحافظة ترحب بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية خاصة المهتمة بدعم القري الأكثر احتياجا والوقوف بجانب مواطنيها سواء دعمهم ماديا أو عن طريق توزيع المواد الغذائية والبطاطين وتوفير فرص عمل.

وأضاف صبري عبدالحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أنه جاري تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جميعات المحافظة لمساعدة المشردين في مناطق متعددة بأحياء العجوزة، والدقي، والهرم، وجنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، طبقاً للبلاغات الواردة، بالإضافة إلى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية.