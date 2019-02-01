شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: بدء الحملة القومية للتحصين من الحمي القلاعية غدا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءاً من غد السبت الموافق 2 فبراير 2019.

ونبهت «محرز»، خلال لقاء المربيين والأطباء البيطريين بمحافظة الأقصر، بحضور قيادات مديرية الزراعة والطب البيطري والبنك الزراعي المصري على ضرورة قيامهم بإجراء التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي لما له من أهمية في عملية استكمال البيانات للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين وكذلك منعاً من انتشار الأمراض حال وجودها.

وتحدثت «محرز»، خلال جولتها بمحافظة الأقصر عن أهمية التحصين والترقيم في الحملة القادمة، والتى تقوم بها الدولة لحماية مواشيهم والحفاظ على استثمارتهم من الأمراض، وأن الدوله تتقاضي أسعار رمزيه للتأكد من جديه المنظومة وتتحمل الدوله الملايين من الجنيهات دعما للمربي والحفاظ على ثرواتهم.

وأكدت نائب الوزير إهتمام القياده السياسية بتنميه ودعم العاملين في قطاع الثروه الحيوانيه وذلك بإطلاق العديد من المشروعات تتناسب مع القطاع الريفي والقطاع التجاري مثل إحياء المشروع القومي البتلو والذي تم صرف حوالي 600 مليون جنيه ومشروع ملء الفراغات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع من مبادرة البنك المركزي والذي تم صرف حوالي 3 مليار جنيه لهذا الغرض وكذلك مشروع التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي من خلاله سيتم إنشاء 900 نقطه للتلقيح الصناعي وكذلك دعم الشباب من خلال التعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه بقروض ميسره لإقامة، عيادة الطبيب البيطري ومراكز لتجميع الالبان ووحدات تصنيع منتجات الالبان.

وتوجهت نائب وزير الزراعة في بداية جولتها بالمحافظة إلى قرية العضايمه بمركز إسنا لأفتتاح الوحدة البيطرية بالقرية بعد تطويرها وتزويدها بالمعدات اللازمة وإنشاء نقطه للتلقيح الصناعي والذي قام بها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لخدمة المربيين بالقرية وتقديم خدمة التلقيح الصناعي حيث تخدم هذه الوحدة عدد (7قرى) بأجمالى عدد (2000) رأس ماشية.

بعدها تفقدت نائب الوزير قرية كومير بمركز إسنا حيث التقت مع السيدات المنتفعات من برنامج الإقراض العيني وتم توزيع البط عليهم الذي ينفذه إيضاً الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فيما أكدت «محرز» في حديثها مع السيدات بالقرية أن عمل المرأة ضروري وهام لمساعدة زوجها وبناء أسرة وأطفال هم شباب وشابات الغد يتحملون المسئولية.

والتقت نائب الوزير بالمربيين أهالي قرية كومير وقاموا بعرض المشاكل التي تواجههم حيث كان أهم مطلب لهم هو إنشاء وحدة بيطرية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، ثم توجهت «محرز» إلى قرية الطود شرق – بمركز الطود، حيث تفقدت مقر جمعية الثروة الحيوانية بالقرية والتقت مجلس إدارة الجمعية.

كما زارت «محرز» دير الشايب بمنشاة العماري وتفقدت به الأنتاج الحيواني والداجني وكذلك أشادت بجوده المصنعات الزراعيه، والتقت نائب الوزير بالمربيين من محافظات (الأقصر وسوهاج وأسيوط) في مؤتمر حضره عدد كبير من المربيين بتلك المحافظات بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

جولة مني محرز في الأقصر

جولة مني محرز في الأقصر