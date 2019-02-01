شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس جامعة حلوان للتحضير لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، من أجل مناقشة إجراءات التحضير والتنسيق لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية فى دورته الثانية والخمسون والذى يقام خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ والذى تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وأشار الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، إلى أن هذا الاجتماع بين رؤساء الجامعات العربية يأتى بهدف التباحث والتشاور فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية وتنسيق جهودها مع الجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة فيما يساير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة، كما يهدف إلى توثيق التعاون بين المؤسسات التعليمية وتنسيق جهودها فيما بينها مع الجامعات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة فيما يساير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بأهداف اتحاد الجامعات العربية لخدمة التعليم الجامعى والعالى، ورفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم العالى، وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات الأعضاء وتنويع مجالات أنشطتها.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان استضافت فعاليات المؤتمر منذ 14 عاماً وذلك خلال عام 2005 ، مؤكدا أن المؤتمر سيشارك فيه نحو ( 200 ) رئيس جامعة من جميع الدول العربية كما سيشارك فيه جميع الجامعات الحكومية والخاصة، ومن ثم يعد أكبر تجمع من نوعه لمؤسسات التعليم العالى المصرية مما يتيح هذا الحدث فرصة فريدة لبحث أوجه التعاون الأكاديمى فى مختلف مجالاته بين الجامعات العربية وهو فرصة متميزة لجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية مما يعطى المؤتمر بعداً اقتصاديا هاما.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان درع الجامعة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تقديرا له.