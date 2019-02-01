شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الآثار والسياحة وسفراء ١١ دولة أجنبية فى جولة بـ " آثار المنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب صباح اليوم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا عددا من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ١١ دولة أجنبية لدي جمهوريةً مصر العربية ومنها دول اسبانيا ومالطا واليابان وليتوانيا والتشيك وأيرلندا وبولندا وصربيا وبيلاروسيا والصين ، وذلك في جولة الي بعض المواقع الآثرية بمحافظة المنيا.

حضر الجولة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، والدكتور مصطفي عابدين ، رئيس جامعة المنيا وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، وشملت الجولة زيارة منطقتي آثار تل العمارنة، وبني حسن، ومشروع متحف المنيا ( الآتوني) علي ضفاف نهر النيل.

بدأت الجولة بتفقد منطقة آثار تل العمارنة حيث زاروا مقبرة "مري رع الأول" الكاهن الأعظم للإله أتون و مقبرة بانحسي المشرف علي مخازن الغلال و الماشية الخاصة بالإله آتون، ثم قام الوفد بزيارة منطقة آثار بني حسن التي سميت بهذا الاسم نسبة الي إحدي القبائل العربية التي سكنت المنطقة، حيث زاروا مقبرتي خيتي و مقبرة خنوم حتب الثاني.

وكانت زيارة مشروع متحف المنيا هي المحطة الأخيرة للجولة حيث تفقد الوزيران والمحافظ آخر مستجدات الأعمال الجارية به تمهيدا لاستكماله و افتتاحه.

جدير بالذكر أن جميع الأعمال توقفت بمشروع المتحف منذ عام 2010 واستأنفت أواخر عام 2016، وفي نوفمبر 2018 قام البرلمان الألماني بالموافقة على تقديم منحة بقيمة 10 مليون يورو لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة والرابعة للمشروع .

وأثناء الجولة حرص الوفد علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم ولعائلاتهم ، كما انضم اليهم وفدا سياحيا من هولندا كان موجدا بمنطقة تل العمارنة أثناء الجولة وقاموا بالغناء لمصر معربين عن سعادتهم بزيارة آثار المنيا الفريدة.

جاءت هذه الجولة علي هامش الإعلان عن أول كشف اثري في المنيا لعام 2019 و الذي ستقام فعالياته غدا السبت.