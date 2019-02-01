سيارة تدهس طفلا في الحوامدية.. والسائق يسلم نفسه للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة أثناء سيره بمنطقة المعهد الديني بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا من مستشفى الحوامدية العام، بوصول جثة "محمد.س"، 3 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء سير الطفل بمنطقة المعهد الديني، صدمته سيارة ما أدى لمصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى للتصريح بالدفن.

وحضر السائق المتسبب في الحادث إلى ديوان القسم، واعترف بتسببه في وفاة الطفل بطريق الخطأ، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.