عامل يطعن جاره في إمبابة بسبب معاكسته زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية حادة وقعت بين سائق وصاحب المنزل محل سكنه لدى معاتبة الأخير له على معاكسته زوجته، ما دفع مالك العقار للتعدي عليه بسلاح أبيض.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة، إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول "أحمد.ب"، 38 سنة، سائق، مصابا بطعنات بالجسم، وحالته خطرة.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة أن المتهم يدعى "صفوت"، عامل، بعدما عاتب المصاب بسبب معاكسته زوجته، مما أثار حفيظته، وسدد له طعنات بواسطة سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة الرقبة والفخذ والظهر.

ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم من خلال أكمنة بمنطقة سكنه بشارع 16 المتفرع من شارع الاعتماد بدائرة القسم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.